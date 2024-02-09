أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة أحمد حجاش

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة أحمد حجاش
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذ أحمد أحمد ثابت حجاش، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني والتنظيمي.
وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأشقاء الفقيد وأولاده عبدالملك وفؤاد وعزام وجهاد وباقي أفراد الأسرة وجميع أعضاء المؤتمر وكافة آل حجاش في محافظة صنعاء بمصابهم الأليم.
وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية وإسهاماته الاجتماعية وجهوده المتميزة في إصلاح ذات البين.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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