أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 27947

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 27947
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 27 ألفاً و947 شهيداً و67 ألفاً و459 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلفت 107 شهداء و142 مصاباً.
وأضافت، أن عدد من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ 126 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمائة من السكان.
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