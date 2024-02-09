أخبار اليمن : الأغذية العالمي: سكان غزة يعيشون كارثة إنسانية

الأغذية العالمي: سكان غزة يعيشون كارثة إنسانيةأكد برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، أن سكان قطاع غزة يعيشون "كارثة إنسانية ملحمية" وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض.

وقال المدير القطري لـ"الأغذية العالمي" بفلسطين ماثيو هولينجورث، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن "غزة تعيش عدة أزمات، وفي مقدمتها عدم توفر الرعاية الصحية، والجوع".

وفي معرض وصفه لما رآه داخل القطاع، قال المسؤول الأممي إن "غزة اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه قبل 4 أشهر، حيث إن نصف أبنيتها مدمرة ومتضررة، ومعظم سكانها أصبحوا بلا مأوى".

وأردف أن "هناك إحصائيات أممية أجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تشير إلى أن 300 ألف شخص على الأقل في شمال القطاع معرضون للموت جوعا".

واعتبر هولينجورث أن "سكان قطاع غزة يعيشون كارثة إنسانية ملحمية، وسط الجوع والمجاعة وانتشار الأمراض".