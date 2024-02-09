أخبار اليمن : الأونروا: مستقبل أطفال غزة “علی المحك”

الأونروا: مستقبل أطفال غزة “علی المحك”حذّر المفوض العام لوكالة "لأونروا" الأممية، فيليب لازاريني، من أن مستقبل أطفال غزة “على المحك” بعد مضي أربعة أشهر من الحرب الوحشية في غزة.

وكتب لازاريني في حسابه عبر منصة x: "أربعة أشهر من الحرب الوحشية في غزة، حصيلة الضحايا مأساوية، ومستقبلهم على المحك. أكثر من نصف مليون طفل وطفلة خارج المدارس الابتدائية والثانوية في غزة".

وأضاف: "كل يوم من أيام الحرب يزيد من عمق الندبات، ويخاطر بضياع جيل معرض للاستغلال. الأطفال يسلبون طفولتهم. ويجب عكس ذلك بدءا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

من جانب آخر، حذّر مدير شؤون "أونروا" بغزة توماس وايت، في منشور على منصة "إكس"، من شنّ إسرائيل هجوما واسعا على مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقال: "في حال شن هجوم على رفح فإننا سنشاهد مئات الآلاف من الناس يحاولون الفرار من الاشتباكات".

وأشار المسؤول الأممي إلى أنهم لا يستطيعون القيام بأنشطتهم بشكل فعال أو آمن في مدينة تتعرض لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي.