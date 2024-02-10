أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 28 ألفاً و64

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 28 ألفاً و64أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفاً و64 شهيداً و67 ألفاً و611 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 117 شهيداً ونتج عنها 152 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.