أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 فبراير

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 11 فبرايرفي مثل هذا اليوم 11 فبراير شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي سلسلة من الغارات على عدة محافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين وتدمير واسع في ممتلكاتهم والبنية التحتية.

ففي 11 فبراير 2016، شن طيران العدوان غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين بأمانة العاصمة، ومنطقة دارس في مديرية بني الحارث، وأحد المباني السكنية في منطقة الحثيلي، ما أدى إلى تضرر عدد من المباني السكنية والمحلات التجارية والممتلكات العامة والخاصة.

وشن طيران العدوان أكثر من 50 غارة مستخدما القنابل العنقودية المحرمة دوليا على مناطق أطراف ملح والشبكة ومبدعة والفرضة والمدارج والمعادي وسيسبان ومفرق الغرلة ومسورة ومزرعة دجاج في منطقة قوبرة بمديرية نهم في محافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار بليغة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

ودمر طيران العدوان بثلاث غارات جسر عساج في مديرية نهم، واستهدف بغارتين منطقة المداور، وبغارة منطقة القنازع، وبغارة رابعة منطقة العرة، فيما استهدفت غارة خامسة منطقة ضلاع في مديرية همدان، أسفرت عن أضرار فادحة في الأراضي الزراعية ومنازل المواطنين .

وفي المحافظة ذاتها شن الطيران غارتين على منطقة الصباحة وغارتين على جبل عيبان بمديرية بني مطر ما أدى إلى أضرار بليغة في أبراج الاتصالات ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، كما استهدف بغارة منطقة بيت الحضرمي بمديرية سنحان مخلفة أضرار في الأراضي الزراعية.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقتي الحوبان والجند شرق مدينة تعز وخمس غارات على مواقع متفرقة في منطقتي بن علي وجبل الريامي بين محافظتي تعز ولحج، ودمر أبراج شبكة الاتصالات الأرضية الواقعة بالقرب من المجمع الحكومي في مديرية حيفان، ما أدى إلى تضرر المباني التابعة للمجمع الحكومي والعديد من المنازل المجاورة.

وشن الطيران المعادي غارة على جبل الوعش وغارات أخرى على منطقة الضباب وجبل أومان في تعز، ونحو 20 غارة على مدينة المخا بعضها استهدف شارع الميناء ومبنى الجمارك ومزارع مواطنين، فيما قصفت طائرات الأباتشي بشكل مكثف عدة مناطق بمدينة المخا.

وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارة على منطقة دهوان بمديرية رازح وسبع غارات على مناطق آل غانم بمديرية باقم الحدودية وغارتين على منطقة مران بمديرية حيدان، وغارة على منطقة الأزقول وغارتين على وادي آل مجزب بمديرية سحار، ما أدى إلى أضرار في منازل ومزارع المواطنين، فيما قصف الجيش السعودي بالصواريخ مناطق متفرقة في رازح .

وشن طيران العدوان غارة على مديرية الشريجة بمحافظة لحج، وغارتين على مديرية عبس بمحافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، كما شن أكثر من عشر غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على منطقة قيفة بمديرية رداع في محافظة البيضاء.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في غارة شنها طيران العدوان على منزل المواطن موسى علي اليوسفي بالمدينة السكنية بمدينة المخا الساحلية في محافظة تعز

طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية شدا استخدم في غارتين منها ذخائر عنقودية، وغارتين على منطقة المليل بمديرية كتاف في محافظة صعدة، واستهدف بغارة هناجر للصيادين في مدينة اللحية بمحافظة الحديدة.

وشن الطيران المعادي 11 غارة على مديريتي حرض وميدي، وغارتين على معسكر 25 ميكا بمديرية عبس، وغارتين على فج حرض والمزرق في محافظة حجة، كما شن أربع غارات على موقع الطلعة في نجران.

وفي 11 فبراير 2018، استشهد تسعة مواطنين بينهم خمس نساء بغارتين لطيران العدوان استهدفتا منزلهم في منطقة الشرجة بمديرية الجراحي في محافظة الحديدة، كما شن غارة على مديرية اللحية.

وشن طيران العدوان 20 غارة على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وأربع غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.

وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان غارتين على منطقة آل قراد بمديرية باقم وغارة على منطقة طخية بمديرية مجز، وغارة أسفل جبل مران بمديرية حيدان، وتعرضت مناطق متفرقة في مران ومنطقة الرقة التابعة للمديرية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

كما شن الطيران غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية وخمس غارات على موقع الطلعة في نجران، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية رازح ومنطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية منبه الحدوديتين.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن بانفجار قنبلة عنقودية ألقاها طيران العدوان في وقت سابق على منطقة عزمان بمديرية بكيل المير في محافظة حجة، كما شن الطيران 11 غارة على مديرية حرض وخمس غارات على مديرية كشر.

وشن طيران العدوان بمحافظة صعدة خمس غارات على مديرية الظاهر وأربع غارت على مديرية باقم، وست على منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وغارتين على مديرية رازح وغارة على مديرية كتاف، وست غارات قبالة نجران.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية حريب القراميش وغارتين على مديرية صرواح في محافظة مأرب، أسفرت عن أضرار بممتلكات المواطنين، في حين استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ومزارع المواطنين.

وقصف المرتزقة بالمدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه قرية الشجن وجنوب قرية الكوعي بمدينة الدريهمي في محافظة الحديدة، واستهدفوا بأكثر من 33 قذيفة ممتلكات المواطنين في منطقة الشجن، وشنوا قصفاً بالمدفعية على مطار الحديدة وأحياء سكنية عديدة.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وست غارات على محافظة الجوف، وأربع غارات على محافظة ذمار، وغارة على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وفي 11 فبراير 2020، أصيب مواطنان من أبناء مديرية الظاهر في محافظة صعدة بقصف مدفعية الجيش السعودي.

وشن طيران العدوان غارتين على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وغارتين على وادي هراب بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على جمرك ميتم في مديرية السبرة بمحافظة إب، وغارتين على منطقة البقع قبالة نجران.

وفي محافظة الحديدة قصف المرتزقة بعشرة صواريخ كاتيوشا و16 قذيفة مدفعية حارة الضبياني والهندسة والأحياء السكنية في شارع الخمسين ومحطة الـ 50 بمدينة الحديدة.

وقصف المرتزقة بـ 19 قذيفة مدفعية ممتلكات المواطنين شرق مديرية حيس، وبثلاثة صواريخ كاتيوشا و12 قذيفة هاون باتجاه شرق وشمال شرق حيس.

كما قصف المرتزقة بتسع قذائف مدفعية وبالرشاشات المختلفة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، وبـ13 قذيفة مدفعية وبالرشاشات المختلفة قريتي الدحفش والجربة العليا بمديرية الدريهمي، واستهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مواقع في منطقة كيلو16 بالمديرية، فيما استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية شرق مدينة الدريهمي.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد فتى بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

وشن طيران العدوان 25 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمحافظة مأرب خلفت أضراراً كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وشن الطيران التجسسي للعدوان ست غارات على منطقة الفازة بمديرية التحيتا ومديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية، وقصفوا بـ 218 قذيفة مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.

وفي 11 فبراير 2022، شن طيران العدوان في محافظة مأرب غارتين على مديريتي مدغل وصرواح ، و11 غارة على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية الوادي، مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين.

واستهدف الطيران المعادي بغارة مواشٍ لمواطن في منطقة الساقية بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، وشن أربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وثماني غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة.

وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة.