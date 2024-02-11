أخبار اليمن : 28176 شهيد منذ بدء العدوان على غزة

28176 شهيد منذ بدء العدوان على غزة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28 ألفاً و176 شهيداً و67 ألفاً و784 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد الأحد، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداً و173 مصاباً خلال 24 ساعة الماضية.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وواصلت قوات الاحتلال عدوانها غير المسبوق على قطاع غزة، لليوم الـ 128 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية.
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