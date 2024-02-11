أخبار اليمن : عُمان تحذر من اقتحام رفح

عُمان تحذر من اقتحام رفح
حذرت سلطنة عُمان من التداعيات الخطيرة لمخطط قوات العدو الصهيوني لاقتحام واستهداف مدينة رفح التي تؤوي مئات آلاف النازحين من شمال القطاع.
وفي بيان لها اليوم الأحد، طالبت وزارة الخارجية العمانية، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية ملموسة تُجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه لثني الكيان الصهيوني عن غطرسته ودفعه لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر لإدخال الاحتياجات الإنسانية لكافة أنحاء قطاع غزة.
كما دعت إلى تحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن العدوان على قطاع غزة تحدٍ سافر للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.. محذرة من التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار هذا العدوان.
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