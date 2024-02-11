أخبار اليمن : مقتل وجرح أسرى بقصف إسرائيلي على غزة

مقتل وجرح أسرى بقصف إسرائيلي على غزةأعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، مقتل أسيرين إسرائيليين في قطاع غزة وإصابة 8 آخرين بجراح خطيرة، في قصف إسرائيلي على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة.

وقالت القسام في بيان لها، إنّ أوضاع الأسرى تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المصابين بسبب تواصل القصف والعدوان على غزة.

وفي 15 يناير الماضي، أعلنت كتائب القسام مقتل اثنين من الأسرى الإسرائيليين، وهما يوسي شرعبي وإيتاي سفيرسكي، وفي منتصف ديسمبر الماضي "اعترف الاحتلال بقتله ثلاثة جنود إسرائيليين أسرى في غزّة، عن طريق الخطأ".

وفي 8 ديسمبر أعلنت القسام فشل عملية قام بها الجيش الإسرائيلي لتحرير جندي يدعى ساعر باروخ، نتج عنها مقتله، في حين اعترف جيش الاحتلال بالحادثة.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.