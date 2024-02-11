أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الشيخ علي اللعصه

الشريف يعزي بوفاة الشيخ علي اللعصهبعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ المناضل/ علي بن علي اللعصه، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ محمد علي اللعصه، والشيخ أحمد علي علي اللعصة، وإخوانه، وكافة آل اللعصه، بمديرية العشه، محافظة عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون".