أخبار اليمن : برقية شكر لرئيس المؤتمر من عائلة الفقيد القاضي عبدالرحمن الإرياني

دوت الخليج -

برقية شكر لرئيس المؤتمر من عائلة الفقيد القاضي عبدالرحمن الإرياني

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس برقية شكر جوابية من المستشار أحمد عبدالرحمن بن حسن الإرياني وذلك ردا على برقية التعزية التي بعثها لهم رئيس المؤتمر في وفاة والدهم القاضي عبدالرحمن بن حسن الإرياني

وجاء في برقية الشكر:

بسم الله الرحمن الرحيم

ألأ خ العزيز رئيس المؤتمر الشعبي العام

الشيخ صادق أمين أبوراس

حفظكم الله

نتقدم لكم بخالص الشكر وعظيم الأمتنان والتقدير لتعزيتكم ومواساتكم لنا في مصابنا الجلل ،

لقدكان لتعزيتكم ومواساتكم ومشاعركم الصادقه أبلغ أثر في نفوسنا و التخفيف من هول الخطب الجلل والمصاب العظيم الذي أصابنا من رحيل فقيدنا القاضي العلامه عبدالرحمن بن حسن أ لإرياني نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ،وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن لايريكم أي مكروه في عزيز لكم،

شكرالله سعيكم وأعظم أجركم وتقبل دعاءكم وأمدكم بموفور الصحه والعافيه،الحمد الله الذي قدر الآجال وجعل لكل أجل كتاب ،لا نملك إلا أن نقول( إن لله وإن إليه راجعون ،حسبنا الله ونعم الوكيل ، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.)

عن عائلة الفقيد،

المستشار /أحمد عبدالرحمن بن حسن الإرياني