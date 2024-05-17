هي الأول من نوعها ..المملكة المتحدة تزف مفاجأة ضخمة لليمن

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة المتحدة، تقديم تمويل إضافي بقيمة 139 مليون جنيه استرليني للمساعدات الإنسانية في اليمن الذي يعيش "إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم" نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن هذه الأموال الجديدة "ستساعد في تقديم العون لأكثر من 850 ألف شخص وعلاج 700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية".

وأكدت لندن أنه بعد تسع سنوات من النزاع "يعاني الشعب اليمني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم"، لافتة إلى أن "أكثر من نصف السكان (18,2 مليون شخص) بحاجة إلى مساعدة إنسانية".

وستُوزّع هذه المساعدات الإضافية من خلال شركاء مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى.