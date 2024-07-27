نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فوزه على المصري.. موعد مواجهة الأهلي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الأهلي والمصري، بفوز المارد الأحمر بهدق مقابل لاشيء، في المواجهة التي أقيمت ضمن لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة الأهلي والمصري على أرضية استاد برج العرب في الإسكندرية، وذلك بالمواجهة التي جمعت بينهما في إطار مؤجلات الجولة ال28، من دوري نايل.

ويسعى الأهلي في حصد نتائج إيجابية، خلال مشواره في بطولة الدوري المصري، وذلك بخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا من أجل الاقتراب نحو اللقب المفضل.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويواجه الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وبهذه النتيجة يكون الأهلي قد اعتلى قمة ترتيب الدوري المصري، برصيد 69 نقطة، بعد الفوز في 22 لقاء، والتعادل 3 مرات، وتلقى هزيمتين.

بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، وفي جعبته 44 نقطة، بعد الفوز في 12 لقاء، والتعادل بـ8 مواجهات وتلقى 10 هزائم.

