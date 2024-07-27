نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل في المصري البورسعيدي بعد الخسارة من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عصر اليوم السبت تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يستأنف مرانه بالقاهرة والفريق يتوجه للاسماعيلية مساء السبت لأداء واجب العزاء في والد باهر المحمدي

هذا ومن المقرر أن يتوجه الفريق بكامل عناصره وكذا الجهاز الفني بقيادة الكابتن علي ماهر عقب المران للاسماعيلية لأداء واجب العزاء في والد باهر المحمدي لاعب الفريق والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.

فاز الاهلي على المصري البورسعيدي مساء أمس الجمعة بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت بينهما بالجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

يحتل المصري المركز الثالث برصيد 52 نقطة بينما يتصدر الأهلي المركز الأول برصيد 69 نقطة.

