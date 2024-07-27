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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض كان يحتاج لعبد الله السعيد منذ سنوات، مشددا على أنه لاعب ظاهرة داخل الملعب.

أحمد عبد الحليم: عبد الله السعيد "ظاهرة" وأتمنى استمراره لسنوات

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالله السعيد لاعب أسطورة وتواجده في وسط ملعب الزمالك يمنح الفريق ثقل داخل الملعب، ومصطفى شلبي سجل هدف رائع وكان من نجوم المباراة".



واختتم: "أتمنى أن يستمر عبد الله السعيد داخل الملاعب خلال السنوات المقبلة فهو لاعب تحب أن تشاهد الكرة في قدمه".

