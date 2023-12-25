السنوار: مستمرون في تهشيم جيش الاحتلال.. ولن نخضع لشروطه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 02:46 مساءً - بعث يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لـ حماس داخل قطاع غزة، رسالة إلى قيادة الحركة بالخارج، أكد خلالها أن كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية للحركة، والتي تخوض معارك شرسة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، كبدت الأخير خسائر فادحة في صفوفه منذ بداية الحرب البرية.

السنوار أضاف في رسالته حسب صحف عبرية، أن كتائب القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة، مشيرا إلى أن صفوف الاحتلال تعرضت لخسائر باهظة في الأرواح والمعدات.

وذكر أن عناصرا القسام تمكنت من استهداف ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط من صفوف جيش الاحتلال، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة.

رسالة يحي السنوار إلى قيادات حماس بالخارج

وفيما يتعلق بالمعدات العسكرية لجيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أوضح السنوار خلال رسالته أن عناصرا القسام تمكنت من تدمير 750 آلية عسكرية مختلفة، بين تدمير كلي وجزئي، مشددًا على استمرار القسام في تهشيم جيش الاحتلال.

وأردف يحي السنوار، أن كتائب القسام لن تخضع لشروط الاحتلال، مثمنًا الصمود الفلسطيني في قطاع غزة، في مواجهة الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 80 يومًا.

وتعد تلك أول رسالة يتم الإعلان عنها من قبل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس داخل قطاع غزة، إلى نظرائه في المكتب السياسي للحركة خارج القطاع، وذلك على خلفية المفاوضات الدائرة حاليًا للتوصل إلى هدنة ثانية أو وقف دائم لإطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية بين حماس وإسرائيل.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 80 مع استمرار القصف من قبل قوات الاحتلال على القطاع، في ظل تزايد مستمر بصفوف الشهداء الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، إذ بلغ عدد ضحايا الحرب داخل القطاع أكثر من 20 ألف شهيد.

وتعرض القطاع لقصف إسرائيلي عنيف صباح اليوم استهدف مخيم البريج جنوب غزة بذخائر جوية مختلفة بينها قنابل فسفورية، إلى جانب قصف محيط المستشفى الأوروبي شرق خان يونس.