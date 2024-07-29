هيئة الدواء: جار ضخ 6 ملايين عبوة أنسولين لتغطية استهلاك 6 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 10:28 مساءً - قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هناك شحنات من الأنسولين المستورد على وشك الوصول إلى مصر، وهناك أنسولين محلي تحت الإنتاج يقدر بـ مليون عبوة، سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة.

ضخ أكثر من 6 ملايين عبوة أنسولين مستورد ومحلي

وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف الغمراوي أنه: سيتم شحن مليون و139 ألف عبوة دوائية جوا للوصول سريعا، ونؤكد على الشركات خلال الفترة الحالية شحن الخامات والأدوية جوا للسرعة، وتغطية الاستهلاك للشهور الثلاث المقبلة.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية على ضخ أكثر من الاحتياج الشهري العادي من الأنسولين في السوق، وسيظهر ذلك من خلال ضخ الكمية الكاملة القادمة عن طريق الجو، مشيرا إلى أنه تم ضخ 400 ألف عبوة من الأنسولين في الفترة من يونيو ويوليو من الشركة المستوردة.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، إلى أن الشحنات المستوردة من الأنسولين خلال الشهور الثلاث المقبلة ستصل إلى 5 ملايين عبوة مع المحلي سيكفي استهلاك المواطنين لمدة 6 أشهر، مضيفا أن أعلى معدل لاستهلاك الانسولين 500 ألف عبوة وأقل معدل 350 ألف في الشهر.