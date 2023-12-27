بيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة ”اليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - بمناسبة إحياء اليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني والذي يوافق 27 ديسمبر من كل عام، أكدت سعادة السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مزيد تعزيز دور القطاع المدني العربي بما يدعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن الدور البارز الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية والجهود الذي تبذلها في مجالات التنمية المجتمعية والقضاء على الفقر والبطالة والتعليم والصحة والمرأة والشباب وغيرها، يؤكد أن القطاع الأهلي هو رديف الحكومات في العمل من أجل التنمية ويكمل دورها ويتكامل معها في رفع الأعباء والمشكلات في الدول العربية.

وأفادت الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة، أنه في ضوء الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بنواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تم تنظيم منتدى "المجتمع المدني والأمن الغذائي" في دورته الخامسة وذلك يوم 24 أكتوبر/تشرين أول 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والذي أصدر رسائل وتوصيات سيتم اعتمادها خلال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.

كما صدر عن المنتدى بياناً حول الأوضاع في غزة دعا إلى دعم تحركات منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية للضغط على المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار والوقوف وقفة حاسمة لمنع الممارسات اللاإنسانية لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتأكيد الرفض الشعبي لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وشدد على الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية التي عملت في فلسطين على مر العقود الماضية، وما تقدمه من مساعدات إنسانية وخدمات صحية واجتماعية.

وجددت رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية الاعراب عن حرص الجامعة العربية على مدار السنوات الماضية على مواكبة ما تحققه مؤسسات المجتمع المدني من إنجازات في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وربط جسور التواصل معها من خلال استضافة بعض فعالياتها في مقر الأمانة العامة بالقاهرة أو رعايتها.

كما دعت معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو الغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، كافة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى المساهمة بفاعلية في الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني، تأكيداً على الدور الهام لتلك المنظمات ومنتسبيها في تكريس مبادئي المواطنة وتجسيد قيم التطوع ونكران الذات ونشر ثقافة التضامن والعمل للصالح العام.