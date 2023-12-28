الصحة الفلسطينية: 313 شهيدا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، عن سقوط 17 شهيدًا في غارات شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، فجر اليوم الخميس، على مناطق النصيرات والمغازي ودير البلح وسط قطاع غزة في اليوم الـ83 من العدوان.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 313 شهيدًا ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدًا.

ومن جانبها، كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 18 إصابة، بينها 13 برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مدنًا بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال، بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

فيما اقتحمت آليات الجيش الإسرائيلي المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم "عين السلطان" بالمدينة، وانتشرت في حاراته، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم دون التبليغ عن إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ83 على التوالي، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وارتكاب المجازر ضد المدنيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المئة من السكان.