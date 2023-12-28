في اليوم الـ83 للعدوان.. غارات الاحتلال تسقط مزيدا من الشهداء في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 11:27 صباحاً - استُشهد عشرات الفلسطينيين وجُرح آخرون، معظمهم من الأطفال النساء، في سلسلة غارات شنّتها طائرات الاحتلال الإسرئيلي الحربية، فجر اليوم الخميس، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مراسليها، إن قصفًا إسرائيليًا على دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، خلّف عددًا من الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الفلسطينية، باستهداف الاحتلال سيارة مدنية، كانت تنقل جرحى من دير البلح، ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.

كما استُشهد 7 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء.

واستشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن سبعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا، وأُصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلًا في المخيم، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلًا آخر في منطقة الزوايدة وسط القطاع.