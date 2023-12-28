البرلمان العربي يؤكد دعم الجهود العربية المخلصة لمجابهة مخطط التهجير

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم الخميس ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب.

ونبه، خلال كلمته أمام جلسة البرلمان العربي لمناقشة المستجدات فى فلسطين، إلى أن من أخطر ما يمكن أن تتعرض له القضية الفلسطينية في الوقت الراهن ، هو اعتياد المشهد الحالي لجرائم الحرب اليومية التي يقوم بها الاحتلال حتى يحقق هدفه منها

وأكد دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية المخلصة التي تقف حائلاً دون حدوث هذا السيناريو ومواجهة مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني وطرده من أرضه لصالح المحتل الغاصب.

وأكد العسومي مجدداً أن سياسات القتل والتدمير والتهجير التي تقوم بها قوات الاحتلال الغاشمة لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني أو دفعه إلى الاستسلام واليأس وإنما ستزيده إصراراً في الدفاع عن حقوقه المشروعة والوقوف في وجه آلة الاحتلال ومقاومة الإرهاب الذي تقوم به مشددا على أن قضية صاحب الحق لن تموت أبداً.

وقال : "إن انعقاد هذه الجلسة، يخصصها البرلمان العربي لنصرة فلسطين وغزة يأتي انطلاقاً من تحمله لمسئوليته القومية تجاه قضيتنا الأولى، القضية الفلسطينية التي تتجذر فى عقل ووجدان كل إنسان عربي وتفرض علينا جميعاً التضامن التام مع أشقائنا الفلسطينيين في هذه اللحظة الفارقة".

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أنه على مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر متواصلة، يتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري وتُرتَكَب ضده جرائم حرب مكتملة الأركان في أبشع صورها والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء المدنييِّن معظمهم من الأطفال والنساء، الذين تُرتكب ضدهم محرقة حقيقية بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.