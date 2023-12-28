البرلمان العربي يستنكر التقاعس الدولي تجاه عدوان الاحتلال على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 ديسمبر 2023 07:29 مساءً - استنكر البرلمان العربي، حالة الصمت الدولي واخفاق مجلس الأمن في أن يصدر قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على نحوٍ يُجِسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي.

عدوان الاحتلال

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر في ختام أعمال الجلسة الخاصة التي عقدها البرلمان العربي اليوم /الخميس/ بشأن فلسطين برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، تحت عنوان «نصرة فلسطين وغزة»، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وبحضور شخصيات برلمانية عربية ودولية.

قطاع غزة

وانتقد البرلمان العربي، دعم الدول التي تتغنى ليلاً ونهاراً بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، لهذه الجرائم التي تصنف على أنها «إبادة جماعية».