إسماعيل هنية: قدمنا لمصر وقطر رؤيتنا بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 09:31 مساءً - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنَّ الفصائل الفلسطينية بخير والاحتلال الإسرائيلي يروّج للانتقال إلى مرحلته الثالثة للقيام بعمليات عسكرية مركزة في غزة، لكنها ستسقط أمام الفصائل.

وأضاف "هنية" في كلمته، اليوم الثلاثاء: لن نطلق سراح المحتجزين في قطاع غزة إلّا بشروطنا"، مشيرًا إلى أنّ اليوم والغد ملكاً للشعب الفلسطيني ونحن من يقرر حاضرنا ومستقبلنا.

وأوضح أننا قدمنا لمصر وقطر موقفنا ورؤيتنا بشأن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاستجابة لمطالبه، مؤكدًا أنه لن يكون هناك فوضى أو فراغ في قطاع غزة والأجهزة الشرطية والأمنية تعمل حاليًا بإمكاناتها المتاحة لوقف الحرب الإسرائيلية.

وذكر "هنية"، أنَّ حركة حماس تلقت العديد من المبادرات تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي صادرة عن شخصيات عربية وفلسطينية حريصة على شعبنا وقضيتنا، لافتًا إلى أننا متمسكون بوحدة الشعب الفلسطيني ومنفتحون على المكونات الوطنية كافة من أجل بناء المرجعية الوطنية في إطار المنظمة عبر الخيار الديمقراطي إلى جانب الاتفاق على حكومة وطنية للضفة والقطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ88، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 22 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.