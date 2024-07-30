الأمين العام للجامعة يستقبل رئيس مجموعة الصين للإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 04:32 مساءً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 30 يوليو الجاري بمقر الأمانة العامة، السيد شن هاي شيونج، رئيس مجموعة الصين للإعلام، حيث شهد اللقاء تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان الآفاق الواعدة للتعاون العربي الصيني في مجال الإعلام.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أثنى خلال اللقاء على التعاون المستمر والبناء مع الجانب الصيني، مشيداً بالنجاح الذي حققه المنتدى العربي الصيني وفعالياته خلال عشرين عاما، ومشيراً على نحو خاص إلى الدورة الأخيرة من المنتدى التي عقدت في مايو الماضي في بكين، والتي شهدت مشاركة رفيعة المستوى من الرئيس الصيني وقادة أربع دول عربية، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء الخارجية العرب.

وذكر المتحدث الرسمي أنه في ضوء عمل المجموعة على تكثيف التبادلات الإنسانية والثقافية بين الجانبين العربي والصيني تحضيراً للقمة العربية الصينية الثانية المقرر عقدها عام 2026 في بكين، وإسهاماً في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد بواسطة وسائل الإعلام، وفي إطار مبادرة الأرشيف الرقمي الصيني العربي، فقد وقع الطرفان على مذكرة تفاهم في هذا الخصوص.

كما أوضح المتحدث أن رئيس المجموعة تسلم شهادة تكريم من الجامعة العربية، تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في مجال الإعلام على الصعيد الدولي.