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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء: السولار سيظل مدعومًا بعد إتمام خطة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:15 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الآن، إنه مع نهاية خطة تحريك أسعار المواد البترولية سيظل سعر السولار مدعوم، مثله مثل شرائح الكهرباء محدودي الدخل.
وأضاف أن البنزين سيتم تحريره بالكامل، مثل شرائح الكهرباء لمرتفعي الدخل، مؤكدًا أنه عبر الفوائض المحققة من الشرائح العليا سواء في البنزين أو الكهرباء سيتم تغطية الدعم للسولار، وشرائح كهرباء محدودي الدخل.
كان رئيس الوزراء قد أكد وضع خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى 4 إلى 5 سنوات، مؤكدًا أن شرائح محدودي الدخل ستظل مدعومة.
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