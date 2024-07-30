مدبولي يجتمع مع الوزراء المعنيين لبحث أزمة الأسمدة غدا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 08:12 مساءً - دوت الخليج – قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه سيعقد اجتماعا غدًا مع الوزرات المعنية لبحث أزمة السماد.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب ترؤسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، أن كميات الغاز الطبيعي التي تذهب إلى مصانع الأسمدة أصبحت أقل من 100% ما أدى إلى تهريب السماد المدعم إلى السوق السوداء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع بشكل سنوي، مضيفًا أنه يجري الآن تسديد مستحقات الشركاء الأجانب للبحث عن استكشافات جديدة.