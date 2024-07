أحمد جودة - القاهرة - عرض فيلم "يوم 13" لـ أحمد داود ودينا الشربيني علي watch It بداية أغسطس

بعد نجاح كلًا من الفنان أحمد داوود والفنانة دينا الشربيني في التجربة السينمائية التي خاضاها معًا وذلك من خلال فيلم بعنوان "يوم 13" والذي تم طرحه في السينمات في شهر أبريل للعام الماضي 2023، أعلنت منصة Watch it عن عرض العمل، وفي السطور التالية يتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل والمعلومات الخاصة بفيلم يوم 13.



منصة Watch it تعلن عن موعد طرح فيلم يوم 13

في ضوء ذلك أعلنت المنصة الرقمية الشهيرة Watch it عن موعد طرح الفيلم حيث أنه يعرض لثاني مرة على منصة Watch it وذلك بعد طرحه أول مرة في السينمات المصرية، ومن المقرر طرح العمل على watch it يوم 1 من شهر أغسطس المقبل، وروجت المنصة للفيلم وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت البوستر الرسمي الأول الخاص بالفيلم وعلقت من خلال خاصية الكابشن:

"مغامرة مرعبة جوه القصر المسكون وسر غامض لسه ماتكشفش

انتظروا فيلم يوم 13 يُعرض إبتداءًا من 1 أغسطس على Watch it".

منشور منصة watch it عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام



قصة فيلم يوم 13

ينتمي فيلم يوم 13 إلى فئة الأعمال الرعب الذي تدور أحداثه في إطار ملئ بالإثارة والتشويق وتدور قصته حول "عز الدين" الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داوود، وهو الشاب الذي عاش سنوات كثيرة في الخارج وفجأة يقرر العودة إلى وطنه ليُفاجئ بأن القصر الخاص به مسكون، ومن ثمّ تدور العديد من الأحداث الغامضة والمغامرات في حياته وتكشف باقي أحداث الفيلم باقي الحكاية الخاصة بالفيلم، ويعد فيلم يوم 13 هو أول تجربة رعب 3D في مصر والشرق الأوسط.



طاقم عمل فيلم يوم 13

يشارك في بطولة فيلم يوم 13 كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، چومانا مراد، نسرين أمين، چيهان خليل، محمد ثروت، أروى جودة، وعدد آخر من النجوم المتميزين، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.