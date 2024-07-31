الرياضة

بعد تعادل بيراميدز.. تعرف على كم نقطة يحتاج الأهلي للاحتقال بالدرع

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أحمد جودة - القاهرة - سقط نادي بيراميدز في فخ التعادل أمام فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويقترب الأهلي عقب هذا التعادل من حصد لقب الدوري بعد اقتناص صدارة الدوري برصيد 72 نقطة، ليحتل بيراميدز الوصافة برصيد 70 نقطة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موقف الأهلي وعدد النقاط المطلوبة من أجل حصد اللقب.

موقف الأهلي

يتبقى للمارد الأحمر 6 لقاءات في منافسة الدوري المصري الممتاز، يحتاج فيهم الانتصار في 3 مباريات من أجل الحصول على 7 نقاط وحصد اللقب، إضافة لامتلاكه أفضلية المواجهات المباشرة وفارق الأهداف والذي يرفع حظوظ الأهلي.

موقف بيراميدز

يتبقى لنادي بيراميدز 3 مباريات ويمتلك في رصيده 70 نقطة عقب هزيمتين من الأهلي وتعادلين في الجولات الأربع الماضية.
وأقصى رصيد يمكن الوصول إليه هو النقطة 79 مما يصعب حظوظه في حصد اللقب للمرة الأولى  في تاريخه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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