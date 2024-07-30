نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ضد مانشستر سيتي.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى برشلونة أول تدريب له في الجولة التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة في أورلاندو (فلوريدا)، حيث سيواجه فجر الأربعاء الثلاثاء مانشستر سيتي، الساعة 03:00 (توقيت أبوظبي)، عبر قناة Kuwait Sports HD.

برشلونة ضد مان سيتي

وقاد التدريبات المدرب الألماني هانزي فليك، الذي استدعى 31 لاعبًا للجولة، في أحد ملاعب جامعة سنترال فلوريدا في أورلاندو.

ومن بين اللاعبين الذين شاركوا في التدريب كل من روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وإلكاي جوندوجان وأليخاندرو بالدي وفيتور روكي.

ووصل الفريق الكاتالوني إلى أورلاندو الليلة الماضية قادمًا من برشلونة.

وسيواجه برشلونة بقيادة فليك مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو.

ويوم السبت سيخوض مواجهة الكلاسيكو ضد غريمه ريال مدريد، والتي ستقام على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد (نيو جيرسي).

وستختتم جولة برشلونة في الولايات المتحدة يوم 6 أغسطس (آب) في ملعب بنك إم آند تي في بالتيمور (ماريلاند) بمباراة ضد ميلان الإيطالي.

