أعرف سلم رواتب المعلمين الجديد 1446

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أحمد جودة - القاهرة - بعد أقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد، في المملكة العربية السعودية، كثف الكثير من المواطنين حول سلم رواتب المعلمين الجديد، حيث تم تعديل الرواتب بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، فهي تعد من أهم الوظائف التربوية والتي لا غنى عنها ليس في المملكة فقط ولكن في جميع دول العالم، لذا تحرص الدولة على دعم هذه الفئة ماديا، لتلبية كافة احتياجهم ومتطلباتهم، ومن خلال المقال سنوضح لكم سلم رواتب المعلمين الجديد 1446، بالإضافة إلى رواتب المستوى الأول من المعلمين

سلم رواتب المعلمين الجديد 1446

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالسعودية، عن تعديل سلم رواتب المعلمين الجديد في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع بداية كل عام دراسي، حيث تعتبر من أهم الوظائف التي لا غنى عنها لأنها تربي جيل كامل مؤهل لخدمة وطنه فى جميع المجالات، وتختلف رواتب المعلمين حسب الدرجة والمسمي الوظيفي، وتتكون من 6 مستويات كل مستوى يختلف راتبها عن المستوى الأحر

رواتب المستوى الأول من المعلمين

وكشفت وزارة التربية والتعليم بالسعودية، رواتب المستوى الأول، التي يحصل عليها المعلمين، والتي جاءت كالآتي

يحصل المعلم في الدرجة الأولى في المستوى الأول على راتب يتراوح من 5200 إلى 12650 ريال سعودي.

يحصل المعلم في الدرجة الثانية على راتب من 5500 إلى 13250 ريال سعودي.

يحصل المعلم في الدرجة الثالثة على راتب من 5800 إلى 13850 ريال سعودي.

يحصل المعلم في الدرجة الرابعة على راتب من 6200 إلى 14450 ريال سعودي.

جدول رواتب المعلمين حسب الدرجة الثانية