نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. إسرائيل تعلن اغتيال القيادي بـ "حزب الله" فؤاد شكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قتله القيادي بحزب الله اللبنانية فؤاد شكر (الحاج محسن) في غارة مركزة شنها الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في بيان عبر منصة "إكس": "من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها الجيش الإسرائيلي، أغارت طائرات حربية على بيروت، وقضت على المدعو فؤاد شكر، وكنيته سيد محسن".

ولفت إلى أن الغارة تم تنفيذها "بناءً على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية (أمان) ".

وأضاف هاغاري أن شكر هو "القيادي العسكري الأبرز في حزب الله ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه".

وتابع أن شكر "كان يُعتبر كذلك اليد اليمنى لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب".

وكشف هاغاري أنه كان "يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023".

كما ادعى كذلك أن شكر كان مسؤولًا عن حادث قصف بلدة مجدل شمس الدرزية قبل أيام.