نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد المباريات الودية اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد عشاق الفرق الكبرى عن مواعيد المباريات الودية اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

أبرز مواعيد المباريات الودية

الأربعاء 31/7 نيوكاسل يونايتد ضد اوراوا 1:30.

توتنهام ضد نجوم الدوري الكوري 2:00.

الهلال ضد الدحيل 7:00.

اوساسونا ضد ريال سوسيداد 8:00.

نابولي ضد بريست 9:00.

ليون ضد تورينو 9:00.

الاتحاد ضد فارينزي 10:00.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3