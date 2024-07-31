نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد المباريات الودية اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد عشاق الفرق الكبرى عن مواعيد المباريات الودية اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.
أبرز مواعيد المباريات الودية
الأربعاء 31/7 نيوكاسل يونايتد ضد اوراوا 1:30.
توتنهام ضد نجوم الدوري الكوري 2:00.
الهلال ضد الدحيل 7:00.
اوساسونا ضد ريال سوسيداد 8:00.
نابولي ضد بريست 9:00.
ليون ضد تورينو 9:00.
الاتحاد ضد فارينزي 10:00.
القنوات الناقلة لمباريات اليوم
تردد bein sports على نايل سات
تردد القناة الأولى: 11013.
تردد القناة الثانية: 11054.
الإستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح: 3/4
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3