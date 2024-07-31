محمود حميدة يتصدر تريند جوجل فما علاقة بشرى؟

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدر إسم الفنان محمود حميدة تريند محركات بحث جوجل عقب انتشار أنباء حول زواج نجله من الفنانة البشرى.

كما تحتفل الفنانة بشرى غدًا الأربعاء، بحفل زفافها على خالد نجل زوجة محمود حميدة، بمدينة العلمين الجديدة، ويقتصر الحفل على حضور الأصدقاء والمقربين.

وتجمع الثنائي قصة حب دامت لمدة عام، ويجمعهما كذلك مشروع أرشفة الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي.

معلومات عن خالد نجل زوجة محمود حميدة

خالد هو نجل زوجة محمود حميدة.

صاحب فكرة مشروع رقمنة أعمال الفنانين

رجل أعمال يمتلك بيزنس خاص به

مهتم بصناعة الأفلام القصيرة والمهرجانات السينمائية

كانت بشرى هي أقرب صديقاته داخل الوسط الفني، قبل ارتباطهما.



آخر أعمال بشرى

يذكر أن آخر أعمال بشرى أغنية "بيني وبينك كلمة"، وهي من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم، ورؤية فنية سيف عريبي.

كما تعكف بشرى حاليًا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة"، وتحضّر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضًا.

آخر أعمال بشرى في السينما



والجدير بالذكر آخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم"، والذي تم عرضه آخر موسم الصيف الماضي، وشاركها في بطولته: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، خالد سرحان، تيام قمر، رنا رئيس، ساندي مراد، عمرو عبد الجليل، وهو من إخراج علي إدريس

