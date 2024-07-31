هند سعيد صالح تحيي ذكري ميلاد والدها: كل سنة وأنت مافيش فى القلب غيرك

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت هند سعيد صالح ذكرى ميلاد والدها الفنان سعيد صالح عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

و كتبت هند سعيد صالح علي صفحتها الشخصية: "31 يوليو 1940، كل سنة وأنت الحب الأول والأخير.. كل سنة وأنت مافيش فى القلب غيرك".

السيرة الذاتية للفنانة سعيد صالح

بعد تخرجه، بدأ مسيرته الفنية بالعمل في مسرح التلفزيون، حيث قدم العديد من العروض المسرحية قبل أن ينتقل إلى القطاع الخاص، حيث قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة، أبرزها "مدرسة المشاغبين"، التي جمعته بالفنان عادل إمام. تحول الثنائي إلى شركاء في العديد من التجارب السينمائية المشتركة.

كانت مسرحية "هالو شلبي" من أولى مسرحيات الفنان سعيد صالح، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسرحيات أخرى، أبرزها "مدرسة المشاغبين" التي استمرت في العرض لمدة 6 سنوات، تلتها مسرحية "العيال كبرت" مع نفس طاقم العمل.

قدّم سعيد صالح نحو 500 فيلم، وكان يعتبر نفسه من أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالًا سينمائية، حيث كان إنتاج السينما المصرية لا يتجاوز 1500 فيلم، مما جعله يفتخر بتقديمه ثلث أعمال السينما المصرية منذ بدايتها.