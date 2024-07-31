العالم اليوم - أول تعليق رسمي من إيران على اغتيال هنية

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق رسمي من إيران على اغتيال هنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 09:24 صباحاً - أعلنت إيران، الأربعاء، أن "دم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لن يذهب هباء".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قوله إن "استشهاد هنية في طهران سيقوي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة".

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي في طهران.

وقالت الحركة في بيان إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيان: "ندرس أبعاد حادثة مقتل هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أيضا أن "التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا".