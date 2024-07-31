نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يتصدر التريند عالميًا بأغنية "كنا معديين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عالم الموسيقى العربية المليء بالمواهب والنجوم، برز اسم المطرب رامي صبري كواحد من أبرز المطربين الذين نجحوا في إثبات حضورهم وكسب محبة الجمهور بشكل سريع.



وما زاد من شعبية الأغنية هو مزيج عناصرها المتميزة، من الألحان الجذابة إلى الكلمات البسيطة والمؤثرة التي القت صدى كبيرا لدى الجمهور.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم رامي صبري أداءً رائعًا للأغنية، مما عزز من إحساس المستمع بالعاطفة والشعور المنبعث من الأغنية.

تصدرت "كنا معديين" قوائم الأغاني الأكثر شهرة على منصات مثل يوتيوب وسبوتيفاي، وأصبحت الحديث الرئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا النجاح السريع جعل من رامي صبري واحدًا من أبرز نجوم الموسيقى العربية.

لكن نجاح "كنا معديين" لم يكن وليد اللحظة فقط، بل جاء ليتوج مسيرة فنية ناجحة لرامي صبري على مدار السنوات الماضية.

فقد اكتسب رامي سمعة طيبة بفضل أغانيه المتنوعة والمميزة التي لاقت استحسان الجمهور، مما مهد الطريق أمام هذا النجاح الكبير.

وبلا شك، فإن نجاح "كنا معديين" وارتفاع شعبية رامي صبري سيفتح له آفاقا جديدة في مسيرته الفنية. فالجمهور ينتظر بفارغ الصبر المزيد من الأغاني والألبومات التي ستأتي من هذا النجم، والذي أثبت قدرته على خلق أعمال فنية تتمتع بالجودة العالية والقدرة على التأثير على القلوب والعقول.

كلمات أغنية كنا معديين

وجاءت كلمات أغنية كنا معديين من تأليف عليم وألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتأتي الأغنية ضمن ألبوم أنا جامد كده كده، الذي طرح منه حتى الآن 3 أغانٍ من بينها الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الألبوم، إضافة إلى أغنية على بالي وكنا معديين.

كلمات أغنية كنا معدين



قولنا نشوفكوا حبة وإنتوا معيطين

ومش كويسين وتايهة بيكوا الدنيا بعد منا وخلصانين

كنا معديين

قولنا نشوفكوا تقولوا متأسفين

تقولوا ندمانين

بناخد فكرة لما سبتونا يعني روحتوا فين

جاهزين ؟

تسمعوا دلوقتي كتير

ماشين !

دا عشانكوا لغينا مشاوير

على فين ؟

دي القعدة هتحلى كمان

على مين ؟

دا احنا عملناها زمان

كنا معديين

قولنا نتأكد إنكوا مش تمام ونقفل الكلام

وتندهولنا عاملين إيه ومنردش السلام

كنا معديين

قولنا نشوف حقوقنا بس راحت لفين

وياترى جبهالنا مين

ونشوف بعينا حالكوا ومفعول السنين