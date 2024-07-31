الاتحادين الدولي والإفريقي يشيدان بفوز مصر على إسبانيا والتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة -

تغنى الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم «فيفا» و«كاف» بأداء منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، الذي قدمه أمام المنتخب الإسباني، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024.

حيث نجح منتخب مصر الأولمبي في تحقيق فوزًا هاما على نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد كمتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة.

الفيفا والكاف يشيدان بمنتخب مصر الأولمبي

وحرص الحساب الرسمي التابع للاتحاد الدولي، على نشر صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» لاحتفال منتخب مصر الأولمبي كاتبا عليها: «الفراعنة للدور الثاني».

بينما نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «منتخب مصر إلى ربع نهائي أولمبياد باريس.. الفراعنة يقتنصون صدارة المجموعة الثالثة بالفوز على إسبانيا».

وتابع: «صدارة المجموعة ودون خسارة.. الفراعنة في ربع نهائي الأولمبياد».

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي، من المقرر أن يواجه نظيره بارجواي، في الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس.

