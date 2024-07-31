الرياضة

بشرة خير.. نجم باراجواي الأبرز يغيب أمام مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة خير.. نجم باراجواي الأبرز يغيب أمام مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن منتخب مصر التأهل لدور ربع النهائي في أولمبياد باريس وذلك بعد تخطي عقبة اسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وصعد منتخب مصر متصدرا للمجموعة الثالثة لينتظر الفائز من باراجواي ومالي في المجموعة الرابعة.

غياب نجم باراجواي

وفقد منتخب باراجواي نجمه مارسيلو فرنانديز في دور ربع النهائي بعد الحصول على إنذار في مباراة فريقه أمام مالي.

مارسيلو فرنانديز  هداف منتخب باراجواي في أولمبياد باريس بتسجيله 3 أهداف في البطولة حتى

وصاحب هدف تقدم باراجواي حتى الآن على مالي والذي يقترب به من التأهل لدور ربع النهائي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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