نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يعقد جلسة مع زيزو لبدء مفاوضات التجديد في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك آخر التطورات بشأن ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

جلسة لتمديد عقد زيزو في الزمالك

وينتهي عقد أحمد السيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للنجم الدولي التوقيع لأي نادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية بشكل مجاني.

من جانبه أوضح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن الكابتن حسين لبيب تواصل مؤخرا مع والد أحمد السيد زيزو بشأن عقد جلسة للتفاوض بشأن تمديد عقد اللاعب مع الفريق.

وأكمل المصدر موضحًا أن والد أحمد السيد زيزو أكد لحسين لبيب رئيس الزمالك رغبة نجله في البقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بشرط التقدير المناسب اللاعب.

واختتم المصدر مشيرا إلى أن هناك اتفاق تم بين حسين لبيب ووالد أحمد السيد زيزو لعقد جلسة للتفاوض بشأن تمديد عقد اللاعب بعد نهاية مشوار المنتخب الأولمبي في فرنسا.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.