إلهام شاهين تشارك جمهورها بصورة لها بمهرجان المسرح العربي

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة جمهورها بصورة لها برفقة مجموعة من الفنانين أبرزهم أحمد بدير ومحمد رياض والدكتور أحمد هنو ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته ال 17 بحضور معالي وزير الثقافة دكتور أحمد هنو وبرئاسة الفنان محمد رياض، دورة باسم أعظم نجمات المسرح أستاذتنا الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي".



وأضافت:" مبرووك لأستاذتنا ومبروك كل المكرمين، وعلى رأسهم الفنان أحمد بدير دورة ناجحة ومميزة بإذن الله ".

إلهام شاهين تقدم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب

وعلى صعيد آخر، قدمت النجمة إلهام شاهين تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي تحمل الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح اسمها، خلال حفل افتتاح المهرجان،

حيث قالت: "هذه الدورة من المهرجان هي أهم دورة لأنها تحمل اسم عملاقة المسرح، ولي الشرف أن أقدم الأستاذة العظيمة سميحة أيوب، فوجودها يمنح المسرح فكرًا وإبداعًا، تجربتها الفنية حية نابضة حضورها هو حضور للإبداع وتقديرها هو تقدير لكل قوتنا الناعمة هي صاحبة تاريخ فني وإنساني بديع وهي قامة إبداعية شامخة، إنها سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب".

نبذة عن مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، وينطلق المهرجان في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

