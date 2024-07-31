نهى العمروسي: "مش واخدة قيمتي في التمثيل وقعدت في البيت من 7 سنين"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرحت الفنانة نهى العمروسي بأنها تشعر بالظلم في المجال الفني، حيث لم تحصل على الأدوار التي تعكس قدراتها الفنية بالشكل المناسب أو الكافي، وذلك خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" التي تقدمة الإعلامية مروة صبري، المذاع عبر قناة ألفا

وقالت نهى العمروسي: "اتظلمت في الفن بس عادي ولا يهمني وطز! أقدر أعمل أدوار أكتر وأحسن، وأدي طاقة فنية أعلى، لكن مش واخدة قيمتي في التمثيل، وفي الكتابة عندي مواضيع من خارج الصندوق مطلعتش للنور، وشكلي مش بعرف أتعامل مع الوسط الفني".

وتابعت: "أنا قاعدة في البيت من 7 سنين، لكن خلال الـ 7 سنين أستزيد من حاجات تانية بتعمق روحي والمعرفة والوعي، دي خطة مقدسة بتاعة ربنا".

آخر أعمال نهي العمروسي

ومن ناحية أخري شاركت نهى العمروسي في مسلسل "الخانكة" عام 2016، وشاركت في بطولته مع غادة عبد الرازق.