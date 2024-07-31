اليمن : تصريحات مثيرة لقناة الجزيرة بشأن توحيد العملة بين عدن وصنعاء..تطورات جديدة

الرياض - محمد الاطلسي - قال الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، في تصريحات للجزيرة، إنه: "إذا ما تم الاتفاق على توحيد العملة والوعاء الإيرادي وتصدير النفط والغاز، فلا أعتقد أن هناك مشكلة أخرى ستحول دون نفاذ الاتفاق بل خارطة الطريق نفسها. أما إذا كان العكس فبالتأكيد سيفشل الاتفاق".

وأضاف أن "الحكومة اليمنية عززت من مركزها القانوني دوليا، وأظهرت رغبتها في تقديم المصلحة الوطنية حسب بيانها المبارِك للاتفاق، كمسؤولة عن الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه".

ورأى الجماعي أن الحكومة "كسرت الحصار الاقتصادي المفروض عليها منذ أكثر من عامين ونصف بفعل قصف مسيّرات الحوثيين موانئ التصدير النفطي في كل من شبوة وحضرموت وحرمانها خزينة الحكومة من نحو ثلاثة مليارات دولار".