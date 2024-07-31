بالورود... هكذا وجهت سيمون نصيحة لجمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم -

عرضت النجمة سيمون، إطلالتها الجديدة والمميزة في أحدث صور لها التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهرت سيمون بفستان طويل باللون الأبيض والأحمر

وعلّقت سيمون على الصور قائلة: "الحياة حلوة الحياة تعطينا دروس وعبر لكي نتعلم منها، ويحب علينا أن نتحلى بالأمل ونبتعد عن اليأس لأن الحياة جميلة رغم ما فيها، وعلينا بالتفاؤل لأنه ينمي الذكاء عندما لا نتفائل يتسوس الذكاء".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفور من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمال عدى الكلام، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، سيمون الجميلة، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سيمون



والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة، وكان بطولة غادة عبد الرازق، محمد علاء، محمد علي رزق، رياض الخولي، وآخرون من النجوم.