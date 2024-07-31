لهذا السبب.. جميلة عوض تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة جميلة عوض مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضيه وذلك بعد حلقتها مع الإعلاميه إسعاد يونس، وفي تصريحات تلفزيونية في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة DMC.

و من أبرز تصريحات جميلة عوض، اوضحت سبب اختيارها الفنان عمرو يوسف ليكون شاهدًا على عقد قرانها الذي تم يوم 6 يونيو من هذا العام، وذلك في تصريحات تلفزيونية في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة DMC.

و قالت إن زوجها هو صديق عمرو يوسف المقرب، فهم أصدقاء منذ قرابة الــ 20 عام، وإن أحمد زوجها كان شاهدا على عقد قران عمرو يوسف، فمن الطبيعي أن عمرو يوسف يكون شاهدًا على عقد قرانها هي وأحمد.

وصرحت الفنانة جميلة عوض بأنها كانت تركز في عملها وغير مهتمة بفكرة الزواج، فكانت رافضة للفكرة من أساسها بسبب كثرة التجارب الفاشلة وتعليقات الآخرين السلبية تجاه الزواج، حيث قالت جميلة: “معظم الناس تتحدث فقط عن سلبيات الزواج ولا تتحدث عن إيجابياته، لذلك كانت خطوة الزواج مؤجلة بالنسبة لي”.

و أضافت مكنش على بالي أتجوز خالص، يعني حاجة مؤجلة للأبد، من كتر ما الناس دايمًا تعليقاتها سلبية على الجواز، وتلاقي الناس بتتكلم سلبي أكتر ما بتتكلم إيجابي، اللي عنده إيجابي مبيبقاش عايز يتحسد بيخزي العين فبيحكي السلبي بس، يعني أنا كنت حابة أكون بركز في شغلي جدًا".

جميلة عوض هي حفيدة النجم والكوميديان الراحل محمد عوض، الذي رحل عن عالمنا عام 1997 تاركا إرثا فنيا كبيرا، من أعمال سينمائية ومسرحية وإذاعية وتلفزيونية.

و كان زواجها يوم 6 يونيو 2024 على المونتير أحمد حافظ بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، حيث حضر حفل الزفاف الفنانون أحمد حلمي ومنى زكي وأحمد عز وعمرو يوسف وأسماء جلال ونيلي كريم وإيمي سمير غانم وحسن الرداد وآسر ياسين وعمرو دياب وغيرهم من نجوم الوسط الفني.