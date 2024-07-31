نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر لـ أحمد رزق: "حمد الله علي سلامتك وخروجك من العملية بخير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الفنانة نهال عنبر للجمهور أن الحالة الصحية للفنان أحمد رزق جيدة، حيث نشرت صورة له على حسابها الشخصي في موقع إنستجرام.

ونشرت نهال عنبر صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق عليها قائلا: "حمد لله على سلامتك يا أحمد لخروجك من العملية بخير.. وإن شاء الله ترجع لبيتك بالسلامة"، وسرعان ما حرص الكثيرون على الدعاء للفنان لتخطى أزمته الصحية".

ويذكر ان خضع الفنان أحمد رزق، الفترة الأخيرة لعملية استئصال ورم في القولون، وكشفت زوجته في تصريحات صحفية عن تطورات حالته الصحية، موضحة أن حالته الصحية جيدة ومن المقرر الخروج من المستشفى خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد رزق

وكانت آخر أعمال أحمد رزق كان مشاركته في مسلسل بيت الرفاعي والذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، وكان من بطولة: أمير كرارة، وأحمد رزق، ومحمد لطفي، وعايدة رياض، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، وأحمد فؤاد سليم، وماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.