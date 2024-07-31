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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي، لمواجهته القادمة التي يبحث عنها عاشقي كرة القدم وخاصة مباريات منتخب الفراعنة، حيث يلاقي الفراعنة منتخب بارجواي وصيف المجموعة الرابعة، في إطار مباريات دور 16 من منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي القادمة في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

ومن المنتظر ان تقام مباراة المنتخب الأولمبي المقبلة يوم 2 أغسطس، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة في ربع نهائي أولمبياد باريس

وستذاع مباراة منتخب مصر المقبلة، عبر قنوات الرياضية المغربية، والجزائرية السادسة، وbein sports extra 1، bein sports extra 2،bein sports extra 3».

وفاز منتخب الفراعنة أمس الثلاثاء على نظيره، إسبانيا في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، وذلك جاء بعدما فاز على أوزبكستان بهدف دون رد في الجولة الثانية، بأقدام أحمد نبيل كوكا.

