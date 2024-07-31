نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يضم ظهير مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي بروسيا دورتموند الألماني في إبرام صفقة مدوية خلال الأنتقالات الصيفية الحالية، إستعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن إدارة الفريق الألماني أتمت الأتفاق مع مانشستر سيتي علي ضم الظهير البرازيلي يان كوتو بمقابل 25 مليون يورو.

وأكد أن الظهير البرازيلي البالغ من العمر 22 عام، سيوقع مع بروسيا دورتموند علي عقد لمدة 5 مواسم.

بروسيا دورتموند يتعاقد مع البرازيلي يان كوتو

وأضاف أن من المتوقع أن تنتهي كل الإجراءات الخاصة بصفقة انتقال اللاعب خلال الأسبوع الحالي.

وأنتقل يان كوتو الموسم الماضي إلي جيرونا الإسباني علي سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر سيتي.

وقدم الظهير البرازيلي مستوي لافت للنظر مع الفريق الإسباني، حيث شارك في 39 مباراة أحرز خلالهم هدفين، وصنع 8 تمريرات حاسمة