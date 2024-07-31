نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع دعم المواشي لشهر أغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المزارعين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد إيداع دعم المواشي لشهر أغسطس 2024، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، التي تقدمها الحكومة السعودية، للمزارعين الصغار، لتعزيز تربية المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمملكة، لذلك أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعم المواشي لأصحاب المشروعات الصغيرة، في صورة مساعدات مالية يتم إيداعها شهريًا، ومن خلال المقال سنوضح لكم إيداع دعم المواشي لشهر أغسطس 2024، بالإضافة إلى شروط استحقاق دعم المواشي 1446

متى إيداع دعم المواشي لشهر أغسطس 2024

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن موعد إيداع دعم المواشي لشهر أغسطس 2024، حيث يتم صرفه بصورة شهرية خلال موعد ثابت تقريبًا، أي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في حالة صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية أو عطلة رسمية، يتم وقتها تقديم موعد الصرف ليوم أو تأخيره ليوم، بما يتناسب مع الجدول الزمني، مؤكدا على توفير الدعم المالي لأصحاب المشروعات، بما يساعد على تعزيز تربية المواشي والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمملكة

شروط استحقاق دعم المواشي 1446

وحددت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة، عدد من الشروط والضوابط، التي واجب توافرها لتقديم دعم المواشي وقبول طلبات التسجيل المقدمة من الراغبين، حيث يتم تطبيقها على جميع المتقدمين، ويتم بناء عليها قبول طلبات التسجيل الآتي: