نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف السن المناسب للتقديم على دعم حساب المواطن 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثف الكثير من المواطنين السعوديين، البحث على منصات التواصل الاجتماعي، حول، السن المناسب للتقديم على دعم حساب المواطن، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، التي تقدمها الحكومة السعودية، للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل في المملكة، وقد كشفت حساب خدمة المستفيدين، التابع لبرنامج حساب المواطن، لرد على سؤال أحد المواطنين، بشأن السن، ومن خلال المقال سنوضح لكم السن المناسب للتقديم على دعم حساب المواطن، بالإضافة إلى موعد الصرف الرسمي للخاص

السن المناسب للتقديم على دعم حساب المواطن

أعلن حساب خدمة المستفيدين، التابع لبرنامج حساب المواطن على منصة التواصل الاجتماعي إكس، عن السن المناسب للتقديم على دعم حساب المواطن، حيث جاء ذلك ردا على سؤال أحد المتقدمين

وأكد البرنامج، أن السن المناسب للتقديم هو 18 سنة، مطالبا المستفيد بضرورة التواصل مع إدارة البرنامج، عبر الاتصال على الرقم الموحد لحساب المواطن (19912)، في مواعيد العمل الرسمية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، وذلك من رقم الهاتف الجوال المسجل في برنامج حساب المواطن، حرصًا على الحفاظ على خصوصية معلومات المستفيد.



موعد صرف حساب المواطن المطور

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم صرفه بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة صادف يوم صرف يوم إجازة رسمية أو عطلة يتم تبكير موعد صرف الدعم يوم أو تأجيله، وفي تلك الحالات تلتزم إدارة برنامج حساب المواطن، بإخطار المستفيدين بموعد الصرف الجديد.

موعد صرف حساب المواطن المطور لشهر أغسطس

وكشفت إدارة برنامج حساب المواطن، أن صرف الدعم لهذا الشهر، سوف يتم تأجيله، حيث يصادف يوم الصرف يوم السبت، وبذلك يكون الصرف يوم الأحد، ويتم تبكير موعد الصرف يوم إذا صادف يوم الصرف يوم الجمعة، ليكون الصرف يوم الخميس.