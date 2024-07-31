نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عمر حكما لمباراة بنين ونيجريا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباريات تصفيات أمم إفريقيا والتي ستقام في سبتمبر الماضي.

وأسندت المباراة لأمين عمر حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول، وأحمد حسام طه مساعد ثان، ويتواجد أحمد الغندور حكما رابعا.

موعد مباراة بنين ونيجريا في تصفيات أمم إفريقيا

تقام المباراة في السبت الموافق السابع من شهر سبتمر على غوديسل أكبايبو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بنين ونيجريا في تصفيات أمم إفريقيا

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.